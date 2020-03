Kevin Durant entre os quatro jogadores dos Brooklyn Nets infetados por coronavírus

Os Brooklyn Nets revelaram esta terça-feira que quatro dos seus jogadores foram infetados com o novo coronavírus, ainda que na nota divulgada não tenham divulgado a identidade dos basquetebolistas em causa - no entanto, Kevin Durant já admitiu ser um deles. Na mesma nota, o emblema novaiorquino explica que apenas um dos jogadores apresenta sintomas e que todos os elementos do plantel já foram instruídos a permanecerem em isolamento de forma a não propagarem o coronavírus.





Os Brooklyn Nets revelam ainda que já notificaram todas as pessoas que possam ter estado em contacto com os seus jogadores, incluíndo os mais recentes adversários, e que estão a trabalhar em contacto permanente com as autoridades de saúde.Com estes quatro casos confirmados, sobe para sete o número de jogadores infetados na NBA com a COVID-19, depois de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, dos Utah Jazz, e Christian Wood, dos Detroit Pistons.