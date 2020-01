Corpo de Kobe Bryant foi identificado através das impressões digitais

As autoridades norte-americanas já identificaram os corpos de Kobe Bryant e de outras três vítimas do acidente de helicóptero que no último domingo tirou a vida ao antigo basquetebolita norte-americano e a mais 8 pessoas, na Califórnia.





Através das impressões digitais, os médicos forenses identificaram o antigo jogador dos Lakers, bem como John Altobelli, Sarah Chester e Ara Zobayan, este último piloto do helicóptero.Continuam por identificar formalmente os corpos de Gianna Bryant (filha de Kobe Bryant), Payton Chester, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli e Christina Mauser.Segundo declarou Jennifer Homendy, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, o helicóptero caiu durante um minuto, antes de se despenhar. "Foi um grande impacto porque o aparelho estava numa só peça quando tocou no solo."As investigações já concluíram também que o Sikorsky S-76 em que viajam Kobe Bryant, a filha e os restantes passageiros, não dispunha de um dispositivo de prevenção de impactos, apesar de a sua instalação ter sido várias vezes recomendada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.