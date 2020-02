Corpos de Kobe Bryant e Gianna já foram entregues à família

Os corpos de Kobe Bryant e da filha Gianna, de 13 anos, foram libertados e entregues à família para a realização das cerimónias fúnebres, que ainda não têm data nem local previsto.





Segundo a publicação US Weekly, o Conselho Nacional de Segurança em Transportes está a investigar o desastre e divulgará um relatório preliminar nos próximos cinco dias.O antigo basquetebolista dos Lakers e a filha morreram na sequência da queda de um helicóptero a 26 de janeiro, com mais sete pessoas envolvidas, em Calabasas, no estado da Califórnia. Destas sete, apenas os corpos da família Altobelli (John, Keri e Alyssa) não foram libertados.Mesmo não se conhecendo a data das cerimónias fúnebres, os pormenores estão a ser discutidos entre Vanessa Bryant, esposa de Kobe, os LA Lakers e a cidade de Los Angeles. De acordo com a imprensa norte-americana, o funeral não deverá ser no Staples Center, onde os Lakers jogam, por ter uma lotação de 20 mil pessoas, considerada pequena para uma homenagem pública. Assim, o local apontado como mais provável é o LA Coliseum, com capacidade para cerca de 80 mil pessoas.