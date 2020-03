Criança infetada com coronavírus após pedir autógrafos em jogo da NBA

Uma criança de Westerley, em Rhode Island, foi infetada pelo Covid-19 poucos dias depois de ter estado presente no encontro entre Boston Celtics e Utah Jazz, no qual esteve a recolher autógrafos de vários jogadores, segundo revelou esta sexta-feira um elemento da polícia local ao 'Providence Journal'.





Segundo a mesma publicação, a criança em causa terá estado em contacto tanto com Rudy Gobert como com Donovan Mitchell , os dois primeiros jogadores a serem infetados com o coronavírus na NBA.Para lá desta criança, um outro menor também foi infetado na mesma zona, mas neste caso o contágio terá sucedido aquando da presença num cruzeiro nas Bahamas.