Beckham sobre Kobe Bryant: «Ia ver os jogos porque seríamos testemunhas de algo especial»

David Beckam foi a mais recente personalidade a reagir à trágica morte de Kobe Bryant e Gianna, filha de 13 anos do antigo jogador dos Los Angeles Lakers que também seguia no helicóptero.





"Levei horas para perceber o que escrever e mesmo assim as palavras não são suficientes para descrever como me sinto depois da trágica perda do Kobe. Foi um atleta especial, marido, pai e amigo. Escrever estas palavras já é difícil que chegue, mas também saber que perdemos uma pessoa espetacular e a sua linda e talentosa filha Gianna é de partir o coração. O compromisso que o Kobe mostrou ao desporto é inspirador e acabar os jogos daquela maneira que só ele conseguia inspiraram-me a ser melhor", disse o antigo futebolista."Às vezes ia ver os jogos só porque nos últimos dois minutos seríamos testemunhas de algo especial. O Kobe sempre falou sobre a Vanessa e as suas lindas filhas e de como tinha orgulho delas. As paixões do Kobe eram o basquetebol e a sua família. Ele estava determinado a inspirar as próximas gerações de rapazes e raparigas a abraçarem o desporto que amou. O seu legado vai perdurar. Os meus pensamentos estão com a Vanessa e filhas, com a família do Kobe e, claro, com os familiares de todos aqueles que perderam a vida", escreveu o antigo internacional inglês no Instagram.