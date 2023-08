Declarações de Noah Lyles deixam craques da NBA em fúria: «Alguém ajude este mano...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ESPN (@espn)

Na sexta-feira, depois de conquistar o ouro nos 100 e 200 metros nos Mundiais de atletismo realizados em Budapeste, algo que apenas cinco homens conseguiram na história, Noah Lyles enalteceu o seu feito, pediu mais visibilidade e apoios para o atletismo, e colocou em causa a 'mania' norte-americana de dar o estatuto de "World Champions" (campeões do mundo) aos vencedores dos seus principais campeonatos, nomeadamente a NBA."Aquilo que mais me magoa é ter de ver as finais da NBA e eles terem na cabeça [chapéus a dizer] campeões do mundo. Campeões do mundo do quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu amo os Estados Unidos. Mas o mundo não acaba ali, não é o mundo. Nós somos o mundo", atirou o atleta, provocando gargalhadas e reações de quem concordava com a sua afirmação.Ora, do outro lado do Atlântico, nomeadamente por parte dos craques da NBA, a opinião era bem distinta. Na publicação deixada pela ESPN sobre o tema, vários jogadores deixaram o seu comentário e não pouparam o sprinter, pois consideram que, ao ganhar o campeonato norte-americano... são mesmo campeões do mundo. "Alguém ajude este mano", escreveu, por exemplo Kevin Durant. Já Draymond Green disse que a tentativa de Lyles "ser inteligente" não deu certo. Austin Rivers, por seu turno, considera que o facto dos melhores jogadores do mundo jogarem na NBA os "qualifica como campeões do mundo". E houve até um jogador da NFL (LeVeon Bell) que se meteu na conversa com o mesmo argumento. "Os melhores jogadores do mundo vão para a NBA, por isso...".