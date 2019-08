DeMarcus Cousins acusado de ameaçar ex-namorada de morte: «Ponho uma bala na tua cabeça»

Christy West, ex-namorada de DeMarcus Cousins, fez uma denúncia à polícia por alegadamente ter sido ameaçada de morte pelo jogador que se transferiu de Golden State para os Lakers. Segundo revela o site TMZ, Cousins disse mesmo que colocaria "uma bala na cabeça" da mulher.As ameças terrão acontecido na última sexta-feira, véspera do casamente do jogador com a atual namorada, Morgan Lang. Cousins queria a presença do filho de 7 anos na cerimónia, mas a mãe da criança recusou. Aí surgiram as ameaças.Christy West gravou a conversa e depois apresentou-a na queixa que registou junto das autoridades. "Vou pedir mais uma vez, antes de levar as coisas para outro nível: posso ficar com o meu filho, por favor?", terá dito o jogador, segundo a gravação. Ela respodeu: "Não".Então Cousins exaltou-se. "Vou certificar-me que ponho uma bala na p... da tua cabeça."A gravação termina mas Christy West garantiu no depoimento que fez na polícia que ele ainda disse que iria matá-la "mesmo que não tivesse de sujar as mãos".