Dennis Rodman: «Estive com 2 mil mulheres, pelo menos 500 não eram prostitutas»

Dennis Rodman foi um dos basquetebolista mais extravagantes da história da NBA, com muitas histórias contadas na primeira pessoa. Com visual excêntrico, Rodman conquistava fãs, namoradas e escândalos.





"Estive com mais de 2.000 mulheres durante a minha carreira desportiva e pelo menos 500 não eram prostitutas", admite Rodman.Carmen Electra, Madonna, a atriz Vivica A. Fox ou a atual proprietária dos LA Lakers, Jeannie Buss, foram algumas das conquistas de Dennis Rodman, que protagonizou vários escândalos no que diz respeito à vida privada.Um desses episódios foi recordado no documentário 'The Last Dance', que retrata a última temporada de Michael Jordan nos Bulls, e refere-se ao dia em que Jordan 'apanhou' Dennis Rodman e Carmen Electra num momento íntimo