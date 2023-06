Dennis Rodman: «Fazia sexo com muitas mulheres. Eram tantas que às vezes até parecia um trabalho»

Dennis Rodman, antigo astro da NBA, é conhecido por não ter papas na língua e, no seu livro autobiográfico 'I Should Be Dead By Now' ('Devia estar morto por esta altura', em português), conta vários detalhes relativos à sua vida sexual antes de conhecer Carmen Electra, com a qual foi casado na década de 1990."Nessa altura da minha vida [antes de conhecer Electra] fazia sexo com muitas mulheres diferentes. Eram tantas que às vezes até parecia um trabalho. Com a Carmen era diferente. Foi agradável estar com alguém e esperar pelo momento adequado e pelo lugar adequado", começa por contar.E prossegue, lembrando um dos encontros que teve com a modelo norte-americana: "Fomos comer sushi. Voltámos para minha casa, deitámo-nos na cama e olhámos um para o outro. Falámos, falámos e falámos. Ela esteve ali quatro ou cinco dias em minha casa, na minha cama, e nunca fizemos nada. Foi surreal", rematou.