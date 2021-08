Dennis Rodman: «Muita gente pensou que estaria morto aos 40 mas ainda aqui ando»

Dennis Rodman é, até aos dias de hoje, um dos maiores nomes que passaram pela história da NBA. Presente no 'Hall of Fame' da modalidade, 'The Worm', como era conhecido, sempre esteve em destaque pelo seu estilo de vida exuberante, e garantiu mesmo que, durante certa altura, foi "mais famoso" que Michael Jordan, seu amigo de longa data. Este último, confessou mesmo que "conhecendo o estilo de vida" de Rodman, não esperava que o ex-jogador "chegasse aos 40 anos".





"Muita gente pensou que eu estaria morto aos 40, 45, depois aos 50, 55, e agora que fiz 60, penso: 'parece que ainda estou aqui!'. Alguém tem uma mão no meu ombro, e está a dizer-me para fazer algo de bom pelas pessoas de todo o mundo", declarou Rodman à estação televisiva 'WSVN 7News'.Recordemos um episódio 'caricato' protagonizado pelo norte-americano: durante as finais de 1997, depois da derrota no quarto jogo dos Chicago Bulls frente aos Utah Jazz, Rodman decidiu fazer uma viagem... a Las Vegas, numa viagem de mais de mil quilómetros. No dia seguinte, voltou aos treinos da equipa sem dormir, cenário que impressionou até... Michael Jordan. "Com toda a sinceridade, depois de jogar com ele e ver o estilo de vida que tinha, nunca pensei que chegasse aos 40 anos. Mesmo assim, saía de uma festa e conseguia correr como uma gazela", afirma 'Air', num documentário da 'ESPN' sobre o seu ex-companheiro. E a relação entre os dois mantém-se viva até hoje."Michael está noutro planeta neste momento. Tem o seu próprio campo de golfe! Apesar de não me ter convidado ainda, vejo-o de vez em quando. Continua a ser o Michael", disse Rodman.'The Worm' falou ainda sobre uma das melhores fases da sua carreira, em 1999, quando esteve na lista dos Miami Heat. "Pat Riley [presidente da equipa] é genial. Muitas equipas queriam-me em 1999, porque ainda tinha gasolina no tanque. O Pat foi demasiado orgulhoso. Tem muito orgulho. Havia jogadores muito piores que eu. Sou um vencedor. Fui um vencedor durante muito tempo. Ganhei esse lugar, e por isso, gostaria que ele tivesse apertado o gatilho", rematou.