Dennis Rodman recorda bebedeira com Kim Jong-un: «Nisto aparece uma banda com 18 miúdas...»

Dennis Rodman, antigo jogador da NBA, contou durante o podcast 'Hotboxin', de Mike Tyson, alguns detalhes curiosos sobre a sua primeira visita à Coreia do Norte, onde esteve com os Harlem Globetrotters.









O ex-jogador dos Bulls, que depois disso fez amizade com o líder do país, revelou que chegou a apanhar uma bebedeira com Kim Jong-un."Quando me pediram que fosse à Coreia do Norte pensei 'sim vou'. Julguei que ia a uma sessão de autógrafos ou jogar basquetebol. Não sabia nada da Coreia do Norte", admitiu Rodman, adiantando que o que estava previsto era que fosse Michael Jordan, mas a antiga vedeta dos Bull não aceitou o convite. "Disse ao meu agente 'vou, desde que seja seguro'."Depois, detalhou a chegada. "Foi genial. Quando sai do avião havia um tabete vermelho e todas as pessoas estavam de uniforme. Entrei no aeroporto, estavam umas 80 pessoas em redor, todas encostadas à parede, e eu no meio. Até que alguém me pergunta 'estás feliz na Coreia do Norte?'"A visita incluía um jogo de basquetebol. "Estavam 22 mil nortecoreanos que de repente se puseram de pé e começaram a aplaudir", lembrou, contando que pensou que os aplausos eram para si. "Até que alguém me disse 'é para ele, apontando para Kim Jong-un'. E perguntei 'mas quem é este tipo?'. Responderam-me 'é o nosso líder'".Depois do jogo foi convidado para jantar com o líder do país. "O que recordo a seguir é que estávamos a jantar, bebados como a m... . Ele começou a cantar karaoke e eu sem fazer ideia que raio estava ele a dizer. Toda a gente começou a aplaudir, até que aparece uma banda de miúdas, eram umas 18, fantásticas, mas só tocaram uma canção. Uma p... de uma canção."Rodman, que voltou depois à Coreia do Norte mais vezes, garantiu no mesmo podcast que Kim Jong-un "é um amigo para a vida".