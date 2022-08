Dennis Rodman vai à Rússia tentar convencer Putin a libertar Brittney Griner

Dennis Rodman, antigo jogador da NBA, contou numa entrevista à NBC que vai Rússia tentar libertar Brittney Griner, a jogadora norte-americana da WNBA que foi condenada a 9 anos de prisão por ter sido apanhada com drogas no aeroporto de Moscovo."Tive autorização para ir à Rússia e ajudar essa miúda. Estou a tentar viajar esta semana", explicou o polémico Rodman, que conhece Vladimir Putin e em 2014 considerou-o "um tipo fixe".Quem não gostou de ouvir isto foi o governo dos Estados Unidos, que considera que esta viagem de Rodman pode acabar por prejudicar ainda mais a jogadora. "É público que o governo fez uma oferta significativa aos russos e qualquer outra coisa que não seja negociar através do canal estabelecido provavelmente vai complicar e criar obstáculos aos esforços de libertação", disse um alto funcionário da Administração Biden.Rodman, recorde-se, tem amizades pouco comuns ao nível da política internacional. O antigo campeão da NBA viajou várias vezes nos últimos 10 anos para a Coreia do Norte, para visitar o amigo Kim Jong Un.Numa dessas viagens ajudou na libertação de um preso, que em 2013 tinha sido condenado a 15 anos de cadeia.