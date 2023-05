Denver Nuggets apurados para a final da Conferência Oeste

Os Denver Nuggets garantiram o apuramento para a final da Conferência Oeste da NBA esta quinta-feira, depois de eliminarem os Phoenix Suns nos playoffs, aguardando agora por adversário.

A equipa de Denver voltou a vencer os Suns, por 125-100, e fechou a série em 4-2, apurando-se para a final da Conferência, defrontando agora o vencedor do duelo entre os Lakers e os campeões Golden State Warriors, que nesta altura é favorável à equipa de Los Angeles por 3-2.

O poste sérvio Nikola Jokic voltou a estar em destaque na equipa dos Nuggets, conseguindo mais um triplo-duplo, com 32 pontos, 10 ressaltos e 12 assistências, a que juntou ainda três roubos de bola e um desarme de lançamento.

Em bom nível estiveram também o base Jamal Murray, com 26 pontos, e o extremo Caldwell-Pope, com 21, enquanto do lado dos Suns o melhor marcador foi Cameron Payne, com 31 pontos, enquanto Kevin Durant anotou 23 e Devin Booker se ficou pelos 12, com apenas quatro lançamentos convertidos em 13 tentados.

Já na Conferência Este, os Boston Celtics venceram os Philadelphia 76ers por 95-86 e empataram a eliminatória 3-3, com a série a ser agora decidida na sétima e última partida.

Quem levar a melhor neste duelo vai enfrentar na final de Conferência o vencedor da ronda entre os Miami Heat e os New York Knicks, com a equipa da Florida em vantagem por 3-2.