Denver Nuggets revela caso positivo por coronavírus

Um membro dos Denver Nuggets está infetado com coronavírus. O anúncio foi feito pela equipa de NBA, esta quinta-feira, sem especificar a identidade ou a função dessa pessoa na estrutura do clube.





Segundo a informação avançada pelos Denver Nuggets, a pessoa em questão fez o teste no dia 16 de março, depois de apresentar sintomas da doença, e está agora "sob tratamento médico e em auto-isolamento"."A saúde e a segurança dos nossos jogadores, da nossa organização, de toda a liga ou de todos que forem potencialmente afetados por essa situação, são fundamentais", acrescentou o clube.Os Nuggets informaram ainda que vão continuar a trabalhar "em coordenação com os médicos do clube, autoridades de saúde pública e infectologistas, focados na saúde e segurança de todos na comunidade".