Depois de ser transferido para os Wizards, Chris Paul deverá acabar agora... nos Warriors

Mais uma movimentação inesperada na NBA! Depois de ter sido trocado pelos Phoenix Suns para os Washington Wizards - num negócio que levou Bradley Beal para a Califórnia -, Chris Paul prepara-se agora para rumar aos... Golden State Warriors. Segundo o especialista da ESPN Adrian Wojnarowski, a formação da capital irá receber em troca Jordan Poole e duas escolhas do draft (uma protegida da primeira ronda de 2030 e outra de segunda ronda em 2027).Depois de na época passada ter brilhado no playoff e, por isso, ter recebido um novo contrato milionário (quase 120 milhões de euros por quatro anos), Jordan Poole baixou muito de rendimento na fase a eliminar desta temporada. Além disso, teve problemas extra-campo com Draymond Green, colega de equipa com quem chegou a vias de facto no início de 2022/23.Quanto a Chris Paul, atualmente com 38 anos, procura ainda o seu primeiro anel de campeão e em Golden State deverá assumir um papel de suplente de Stephen Curry.