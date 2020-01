Dez coisas que provavelmente não sabia sobre Kobe Bryant

A revista Must do Jornal de Negócios publicou várias curiosidades em torno da carreira de Kobe Bryant, algumas delas desconhecidas do grande público.



1. Kobe Bryant já foi um guarda-redes, mas decidiu jogar basquetebol. Talvez por isso os seus ténis de assinatura criados em parceria com a Nike foram pensados com base numas chuteiras de futebol, não sendo de cano alto como a maioria das sapatilhas de basquete.