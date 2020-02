Discurso de Lebron na homenagem a Kobe Bryant: «Celebramos o miúdo que chegou aqui com 18 anos»

LeBron James é o mais carismático jogador dos Lakers e provavelmente da Liga neste momento, uma espécie de sucessor de Kobe Bryant. E no jogo desta madrugada, em que se homenageou o malogrado ex-basquetebolista - falecido no último domingo num acidente de helicóptero - LeBron proferiu um discurso no Staples Center que levou muitos adeptos às lágrimas.





As comoventes imagens da homenagem a Kobe Bryant no jogo dos Lakers



"Antes de começar quero fazer referência a todas as vidas que se perderam no último domingo", disse o jogador, enumerando as restantes 8 pessoas que faleceram no acidente além de Kobe Bryant, incluindo a filha deste, Gianna. "Disseram-me para proferir aqui umas palavras, tinha algo escrito, mas se ler isto não vou falar a partir do coração.""A primeira coisa que me vem à cabeça é a minha família, a família em geral porque olho em volta do pavilhão e vejo que todos estamos tristes, estamos todos de coração partido. Quando passamos por algo assim o melhor que podemos fazer é termos um ombro de um familiar. Eu já tinha ouvido falar da família dos Lakers, mas de domingo para cá vi que somos verdadeiramente uma família. E eu sei que o Kobe, a Gianna, a Vanessa [mulher de Kobe] e todos os outros vos agradecem do fundo do coração.""Sei que teremos um funeral, mas agora quero celebrar. Celebrar 20 anos de carreira, de suor, de lágrimas, de exigência máxima durante horas incontáveis, de inspiração e de determinação e vontade de ser o melhor. Celebramos o miúdo que chegou aqui com 18 anos, que se retirou aos 38 e que se tornou o melhor pai que vimos ao longo dos últimos três anos.""Kobe era um irmão para mim. Eu e os meus companheiros de equipa queremos continuar o seu legado, não apenas este ano mas desde que joguemos basquetebol, o jogo que amamos, porque era o que Kobe Bryant certamente queria."