Documentário levanta questão: o que se passa com os olhos de Michael Jordan?

O que se passa com os olhos de Michael Jordan? Esta parece ser a questão do momento para muitos dos que assistem ao documentário 'The Last Dance', que retrata a temporada do último título dos Chicago Bulls.





A cor amarelada nos olhos da lenda da NBA fez soar os alarmes... novamente. As especulações sobre o tema começaram em 2000, com rumores que teria algum tipo de doença hepática. No entanto, Michael Jordan nunca admitiu qualquer tipo de problema de saúde, nem nunca se soube que estaria a fazer qualquer tratamento.Agora, aos 57 anos, Michael Jordan volta a ver o tema da cor dos seus olhos novamente em destaque na imprensa e sobretudo nas redes sociais, onde se discutem várias possibilidades, entre as quais problemas relacionados com a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso.