Doncic assina contrato histórico: conheça os milhões do novo vínculo com os Mavericks

Grande figura dos Dallas Mavericks, Luka Doncic chegou a acordo para a renovação do seu vínculo atual com a equipa texana por um valor histórico. De acordo com a ESPN, o eslovano concordou em prolongar o seu vínculo por cinco temporadas, período no qual irá encaixar 207 milhões de euros (176 milhões de euros), o valor máximo que algum jogador com os seus 22 anos alguma vez embolsou na NBA.





Segundo a informação adiantada, o acordo foi fechado em Ljubljana, capital da Eslovénia, depois de uma viagem relâmpago por parte de uma comitiva do 'franchise' de Dallas, incluindo o próprio Mark Cuban, mas também o treinador Jason Kidd e ainda o conselheiro Dirk Nowitzki. Aí ficou tudo fechado para que o craque esloveno, rookie do ano em 2019 e elemento do All Star de 2020 e 2021, se mantivesse ligado à equipa que o recebeu há três anos.Note-se que este será o contrato mais elevado da história dos Mavericks, superando os 159 milhões de dólares (135,5 milhões de euros) pagos a Kristaps Porzingis. Por outro lado, Doncic irá tornar-se no quinto jogador de sempre da NBA a assinar um vínculo acima dos 200 milhões de dólares, depois de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook e Rudy Gobert.Neste novo contrato, o esloveno irá ver o seu salário subir de ano para ano: 30,4 milhões de euros em 2022/23, 32,8M€ em 23/24, 35,2M€ em 24/25, 37,6M€ em 25/26 e 40,1M€ na última época.