Donovan Mitchell e o teste positivo por coronavírus: «Chorar durante esses 15 segundos»

Donovan Mitchell foi a 13.ª escolha dos Utah Jazz no NBA Draft de 2017, desde então tem se tornado um dos melhores jogadores na sua posição na liga de basquetebol norte-americano, onde partilha balneário com Rudy Gobert, primeiro jogador da liga norte-americana a testar positivo para o novo coronavírus, e poderá ter sido contagiado no ambiente de balneário.





Mitchell revelou não sentir febre nem qualquer tipo de sintoma, o que o próprio classificou de "ainda mais assustador" e que o facto de o seu colega ter testado positivo foi derradeiro."Estou bem, está tudo bem comigo, estou em quarentena. Até agora não tive febre ou qualquer sintoma, estou agradecido por estar bem. Não tenho nenhum sintoma e isso é a parte assustadora, até tenho brincado com as pessoas que perguntam-me como me sinto. Por mim estava pronto para jogar uma ronda de 7 jogos. Mas estou agora em casa, jogo mais na consola", disse o base dos Utah Jazz, que também revelou o momento em que foi testado e como e que tem falado com Rudy Gobert."Fomos todos testados, comecei a chorar durante esses 15 segundos. Foi uma situação única. Estou feliz por estarmos ambos bem, apesar disto, mas temos de ter cuidado porque podemos nos sentir bem e mesmo assim estarmos contaminados. Isso é ainda mais assustador", revelou o Donovan Mitchell ao canal de televisão norte-americano ABC.