Donovan Mitchell marca 71 pontos num jogo e traz à memória exibição mítica de Kobe Bryant

Donovan Mitchell protagonizou na última madrugada uma exibição de encher o olho na vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Chicago Bulls, por 145-134, após prolongamento, ajudando a equipa a recuperar de uma desvantagem de 21 pontos.Mitchell marcou 71 pontos, um registo notável, já que ninguém marcava tanto num jogo desde os 81 pontos de Kobe Bryant frente aos Toronto Raptors, a 22 de janeiro de 2006.Trata-se do sexto melhor registo individual da história da NBA, atrás de Wilt Chamberlain (100 pontos), Kobe Bryant (81), Wilt Chamberlain (78), David Thompson (73), Wilt Chamberlain (duas vezes 73) e novamente Wilt Chamberlain (72). Com os 71 pontos ontem marcados Mitchell iguala David Robinson e Elgin Baylor.Aos 71 pontos Mitchell ainda juntou 8 ressaltos, 11 assistências e 1 desarme de lançamento: "Procurei uma forma de ganhar. Disse ao treinador para não me tirar. Tentei fazer coisas diferentes e sinto-me abençoado", explicou o jogador no final.