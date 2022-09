Donovan Mitchell ruma aos Cleveland Cavaliers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As movimentações na NBA começam a aquecer. Segundo o jornalista norte-americano Shams Charania, os Cleveland Cavaliers asseguraram Donovan Mitchell, enviando Collin Sexton, Lauri Markkanen e Ochai Agbaji para os Jazz. A franquia de Utah fica ainda com três escolhas de primeira ronda e duas trocas de escolha.Esta transação ainda não foi oficializada e, como é natural, os valores carecem de confirmação. Ainda assim, de acordo com a imprensa norte-americana, Collin Sexton irá auferir mais de 70 milhões de euros num contrato de quatro anos.