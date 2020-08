Draymond Green sobre Donald Trump: «É um mestre da manipulação»

A relação dos jogadores da NBA com Donald Trump nunca foi boa, mas agora piorou. A posição pública do presidente dos Estados Unidos sobre o boicote dos atletas à competição, na sequência de mais um caso de violência policial contra um negro, extremou ainda mais as posições. Draymond Green foi a mais recente voz a levantar-se, fazendo um apelo ao voto nas próximas eleições, em novembro, de modo a mudar a situação política do país.





"Ele [Trump] é um mestre da manipulação, que chegou ao poder a manipular as pessoas", disse o jogador dos Golden State Warriors, numa entrevista à CNN ."Estamos a lidar com um tipo que lidera o nosso país, que gosta de ter a narrativa e de a virar a seu favor", considerou.Por isso entende que a solução está nas urnas. "Ele diz que a NBA é uma organização política. Isto não tem nada a ver com democratas ou republicanos, estamos a lutar por direitos humanos. É ridículo. Mas é o que ele vai continuar a fazer, vai continuar a dar a volta à narrativa. Estamos a lidar com um tipo egoísta. É ridículo mas não é surpreendente. É neste ponto que estamos e é por isso que toda a gente tem de sair de casa e votar no dia 3 de novembro."