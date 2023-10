Dwight Howard e as acusações de agressão sexual a um homem: «Foi consensual»

Dwight Howard, antiga figura da NBA que na época passada se mudou de malas e bagagens para Taiwan, para representar os Taoyuan Leopards, negou as acusações de agressão sexual de que foi alvo no início deste ano e pediu ao tribunal que não desse seguimento à ação judicial apresentada contra si no estado da Geórgia. Segundo a ESPN, que teve acesso a alguns documentos, Howard defende que se envolveu numa "atividade sexual consensual" com um homem chamado Stephen Harper durante um encontro na sua própria residência, em julho de 2021, mas rejeitou que tenha causado qualquer tipo de lesão ao queixoso."O que era um encontro consensual privado foi tornado público com fins lucrativos e o Sr. Howard espera trazer a verdade à luz num tribunal", disse Justin Bailey, um dos advogados de Howard, à ESPN. "A verdade é que o Sr. Howard bloqueou o Sr. Harper nas redes sociais e depois foi confrontado com duas opções: pagar para proteger a sua reputação ou ter uma história fabricada tornada pública. Apesar de ser um alvo fácil devido ao assunto em causa e ao seu estatuto de celebridade, Howard optou por confiar no sistema de justiça e contará com todos os futuros processos judiciais para falar por si."Na denúncia apresentada em julho, os advogados da suposta vítima disseram que ambos se começaram a contactar por iniciativa de Harper, com mensagens no Instagram. A ação de Harper inclui ‘prints’ das supostas trocas de mensagens e um recibo do Uber da viagem de Harper à residência de Howard na noite do dito encontro. A queixa só apareceu um ano depois.