Enes Kanter volta à carga: «Michael Jordan não fez nada pela comunidade negra na América»

Enes Kanter, jogador dos Boston Celtics que habitualmente não tem papas na língua, deixou duras críticas a Michael Jordan. O poste acusa a antiga lenda dos Chicago Bulls de não ter feito nada pela comunidade negra norte-americana."O Michael Jordan não fez nada pela comunidade negra na América. Nada mais além de dar dinheiro. Temos de chamar a atenção destes desportistas. Pelo menos o LeBron James deu voz a esta gente oprimida nos Estados Unidos", disse o jogador à CNN, ele que também já criticou duramente LeBron James."Jordan não fez absolutamente nada pela comunidade negra no seu país. Está demasiado preocupado com as vendas das suas sapatilhas nos Estados Unidos e em todo o Mundo. Penso que temos de chamar a atenção sobre isto sem ter medo de quem sejam os desportistas", acrescentou.Craig Hodges, antigo jogador dos Bulls, fez umas declarações semelhantes a propósito de Michael Jordan que lhe terão custado a carreira na NBA.