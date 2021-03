Equipa da NBA de olho em Neemias Queta

As excelentes exibições de Neemias Queta na NCAA continuam a despertar atenções na NBA. Segundo o 'Hoops Hype Canada', os Toronto Raptors têm assistido 'in loco' a vários encontros dos Aggies esta temporada, no sentido de observar o poste português.





Apesar de a sua equipa, Utah State, ter perdido a final de Mountain West, Neemias voltará a estar no 'March Madness', principal montra para as jovens promessas que atuam nos EUA. Esta temporada, o jovem natural do Barreiro leva médias de 15.1 pontos, 10 ressaltos e 3,2 desarmes de lançamento.