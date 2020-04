«Era difícil jogar com o meu ídolo Michael Jordan numa altura em que eu era melhor do que ele»

Depois de um percurso brilhante ao serviço dos Chicago Bulls, o regresso de Michael Jordan aos pavilhões da NBA em 2001, pela porta dos Washington Wizards, deixou milhões de fãs entusiasmados na altura, mas houve um colega que, pelos vistos, ficou bem menos contente. Falamos de Jerry Stackhouse. O ex-basquetebolista chegou à capital dos Estados Unidos um ano depois e considera que, nesse período, foi melhor do que Jordan.





"Oxalá eu nunca tivesse passado pelos Wizards. Estava em Detroit numa equipa que podia ir longe e quando parecia que podíamos fazer algo importante, mandaram-me para Washington.Foi difícil jogar com alguém que era o teu ídolo, mas que naquele momento não era melhor do que eu. Nessa altura, eu era melhor. E o jogo continuava a a passar todo por ele. Doug Collins [ex-treinador dos Wizards], tentou corrigir algumas coisas que não tinha feito bem com Jordan em Chicago", afirmou"Basicamente, fazíamos o que Jordan queria. Começámos bem, mas ele não gostou porque eu era a referência ofensiva. Depois, passou a haver uma dinâmica que não me agradou. Perdi parte da admiração que sentia por ele", referiu, sobre aquele que é por muitos considerado o melhor jogador da história do basquetebol.Michael Jordan tornou-se presidente operacional dos Washington Wizards em 2000 e saiu da reforma pouco depois. A retirada em definitivo aconteceu em 2003. Já Stackhouse tinha sido duas vezes All-Star pelos Pistons antes de chegar a Washington. Deixou a franquia um ano depois de Jordan.