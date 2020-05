Adorou o documentário 'The Last Dance'? Prepare-se que vêm aí mais imagens inéditas

Depois do último episódio do documentário 'The Last Dance' ter ido para o ar, a ESPN revela agora que vai exibir um filme sobre a final de 1998 entre Chicago Bulls e Utah Jazz, jogos que marcaram o fim de uma dinastia em Chicago.





A ESPN vai transmitir o 'Jogo 6: O Filme' na próxima quarta-feira com filmagens nunca antes vistas. "É muito raro ter-se esta oportunidade de ver um dos jogos mais históricos da NBA de forma inovadora, como novas filmagens nunca antes vistas", disse o vice-presidente da ESPN Connor Schell.Os primeiros seis episódios do 'The Last Dance' sobre o último título dos Chicago Bulls de Jordan, Pippen, Rodman e companhia tiveram mais de 12 milhões de visualizações. O documentário tem uma pontuação de 9.4 no IMDB.