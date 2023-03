«Estou ansioso por esse dia»: a previsão de Kobe Bryant sobre Pau Gasol que se tornou realidade

Vanessa Bryant também marcou presença na homenagem dos Lakers a Pau Gasol, antes do jogo com os Grizzlies, e revelou que o marido, falecido em 2020, já previa que a camisola do espanhol ficasse exposta no Staples Center, ao lado da dele."É uma honra receber o meu amigo Pau esta noite. Pau foi especial para Kobe como companheiro, como homem e como amigo. Pablo, Kobe previu que vocês os dois estariam no topo [do pavilhão]. Aqui está um pequeno vídeo que quero que vejas", referiu a viúva de Kobe Bryant, revelando então as declarações inéditas do eterno '24' dos Lakers."Não há debate. Quando Pau se retirar, terá o seu número no topo do pavilhão. A realidade é que eu não teria vencido aqueles dois anéis [da NBA] sem Pau. A cidade de Los Angeles não teria esses dois anéis sem ele. Nós sabemos disso e toda a gente também sabe. Estou ansioso pelo dia em que ele tenha essa homenagem e faça o discurso no meio-campo, diante de todos os adeptos que o apoiaram. Será uma noite incrível", referiu Kobe Bryant, à margem de uma gala dos Óscares, em Los Angeles.