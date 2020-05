Estrela da NBA deixa gorjeta de 1000 dólares numa fatura de 164

Andre Drummond, pivot dos Cleveland Cavaliers, mostrou que é um mãos largas, ao deixar uma gorjeta de 1000 dólares num restaurante, depois de pagar uma conta de 164 dólares. Este ato de generosidade aconteceu no restaurante 'Che', na Florida, e provocou uma tremenda surpresa na funcionária Kassandra Díaz.





"Não sabia quem era o cliente, até que vi a gorjeta numa fatura de 164 dólares. Quando me deram a fatura, fui colocar os dados e a informação para fechar a mesa e não podia acreditar", escreveu Kassandra Díaz no Isntagram, junto a uma foto do próprio recibo, assumindo que não conseguiu evitar "lágrimas de felicidades".Drummond, jogador da NBA que esta época irá receber 27 milhões de dólares, respondeu: "Obrigado por ser incrível", tendo, ainda, agradecendo à hospitalidade do restaurante, o qual acabou por beneficiar bastante com a atitude do jogador, numa altura em que está a funcionar com apenas 25 por cento da lotação."Não sabia como reagir, não queria chamar à atenção, mas ao mesmo tempo não conseguia descrever o quão agradecido estava. É incrível ver que ainda há pessoas a mostrar atos de bondade nestes tempos incertos. Esta é uma história que nunca esquecerei", voltou a escrever Díaz, a quem a gerente acabou por dar a gorjeta completa.Esta foi a segunda vez em pouco tempo, que um restaurante da Florida acabou por receber uma super gorjeta, vinda de um desportista. É que ainda há poucos dias, Chad Johnson, jogador de futebol americano, também deixou uma gorjeta de 1000 euros, depois de pagar uma conta de 37 dólares, noutro local daquele estado norte-americano.