Estrela dos Boston Celtics lesionou-se… a fazer jardinagem

O jogo dos Boston Celtics frente aos Toronto Raptors (121-102) começou sem um dos protagonistas, Jaylen Brown. O base americano falhou o penúltimo encontro da temporada regular depois de se ter lesionado… a regar as plantas.A ESPN avançou sexta-feira que Brown cortou a mão direita ao pegar um vaso de vidro que derrubou enquanto regava as plantas na noite anterior, obrigando-o a levar cinco pontos.Os Celtics – segundos na Conferência Este e com os playoffs já garantidos – encontram os Atlanta Hawks no último jogo da temporada regular este domingo às 18 horas e Jaylen Brown deverá estar disponível para a partida.