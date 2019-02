Estrela dos Utah Jazz vive drama familiar com autismo do filho de dois anos

O australiano Joe Ingles é uma das figuras dos Utah Jazz e tem aparentemente uma vida perfeita. Bem-sucedido, casado e pai de dois filhos (gémeos de dois anos), o extremo tem tudo o que muita gente deseja. Só que agora veio publicamente dizer que uma das suas crianças sofre de autismo. Fez uma declaração pública com a mulher e está a ser muito elogiado pela frontalidade com que a família está a encarar o problema.Pai e mãe mantiveram o diagnóstico em segredo durante mais de um mês. Mas depois Joe e a mulher Renae publicaram uma carta aberta num jornal, a contar tudo.De início o casal não entendia por que razão o menino, Jacob, tinha um desenvolvimento mais lento do que a irmã. "Havia uma espécie de 'felling', nós sabíamos que algo estava mal. Sim, as raparigas desenvolvem-se mais rápido que os rapazes. No entanto o Jacob não estava ao mesmo nível das crianças da sua idade. Não comunicava, não mostrava sinais de interação social. Começámos a ficar preocupados", contaram."Questionámos amigos, familiares e pediatras. Não estávamos à espera que ele estivesse exatamente no mesmo nível de desenvolvimento da irmã, mas a falta de comunicação, o isolamento social, os distúrbios no sono e a extrema sensibilidade que revelava começaram a preocupar-nos."Depois de horas de exames e testes o médico deu-lhes o diagnóstico. "Joe, Renae, temos de o levar a um especialista, mas há a possibilidade de o Jacob sofrer de autismo", disse-lhes o pediatra."Ficámos sem chão, sabíamos o que é o autismo, quer dizer, já tínhamos ouvido falar disso. Foi um dos piores momentos das nossas vidas", escreveram.Jacob começou a ser seguido por especialistas, começou a fazer terapia da fala, entre outros tratamentos, e as melhorias começaram a acontecer. Já havia contacto visual, comunicação verbal e concentração, algo que nunca tinham visto no filho."Depois de algumas semanas de lágrimas, voltámos a conseguir dormir", acrescentaram.O facto de terem contado abertamente a história mereceu ao casal rasgados elogios, não só dos companheiros de equipa de Joe, mas da sociedade em geral. De uma coisa Joe e Renae têm a certeza: "O Jacob vai ser para sempre o nosso Jacob, sempre foi e sempre será. Isto torna-o mais especial, ele é assim e não o mudávamos por nada. Apenas vamos ter alguns desafios pela frente."