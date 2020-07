Estrelas da NBA queixam-se das condições em Orlando e já há quem os considere "mimados"

A NBA vai recomeçar no final deste mês com todas as equipas concentradas na Disney, em Orlando, mas muitos jogadores não estão a gostar das condições que lhe foram disponibilizadas na 'bolha'. Foi o caso de Rajon Rondo.





O jogador dos Lakers não gostou do quarto e partilhou uma foto nas stories do Instagram com a legenda 'Motel6'. Acontece que a foto mostra um quarto bem grande, uma cama king size e muitos seguidores não o pouparam, apelidando-o de "mimado" e "privilegiado".'Motel 6' é uma cadeia de hotéis baratos nos Estados Unidos, que também já respondeu ao jogador dos Lakers nas redes sociais: "Vamos ter sempre a luz acesa para ele", pode ler-se no post.Mas houve também se queixasse da comida. Troy Daniels (Denver Nuggets) e Chris Chiozza (Brooklyn Nets) já tinham mostrado o seu desagrado e a eles juntou-se agora o camaronês Joel Embiid.O jogador de Philadelphia partilhou uma imagem onde se vê o prato que a organização ofereceu aos jogadores na quinta-feira: um bocado de carne, massa e uma salada. O jogador brincou com a situação e disse que se esta fosse a comida todos os dias, perderia mais de 20 quilos durante a sua estadia em Orlando...