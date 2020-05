«Hoje ninguém ia gostar de jogar com o Michael Jordan»: ex-basquetebolista lança a polémica

Channing Frye deixou o basquetebol e a NBA no ano passado após 14 épocas na maior liga do mundo. Entre as várias equipas que representou teve a oportunidade de jogar ao lado de LeBron James nos Cleveland Cavaliers e afirma que prefere o atual extremo dos Los Angeles Lakers ao lendário Michael Jordan.





"Nunca pensei no Michael Jordan como o melhor jogador de todos os tempos. Nesse aspeto e nessa distinção opto sempre por argumentar a favor do na minha opinião é o melhor", revelou, num podcast do canal NBC.De resto, Channing Frye chega mesmo a considerar que dias de hoje Michael Jordan teria grandes dificuldades para encontrar uma equipa e companheiros que gostassem de jogar com ele."O Michael Jordan só tinha um trabalho para fazer, que era marcar pontos. E ele fazia-o de uma forma incrível. Mas acho que essa forma de jogar e de ganhar não seria bem aplicável atualmente. Até acho que ninguém ia querer jogar com o Michael Jordan e toda a gente ia fazer-lhe uma dupla marcação", sustenta Channing Frye.