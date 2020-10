Ex-jogador da NBA que foi parar à rua passa por mau bocado em clínica de reabilitação

Delonte West, antigo jogador da NBA, de 37 anos, já deu entrada num centro de reabilitação, com a ajuda da mãe e do dono dos Dallas Mavericks, Mark Cuban, que prometeu custear o tratamento, mas está a passar por um mau bocado.





Ganhou milhões a jogar na NBA e agora vive na rua: fãs pedem ajuda para Delonte West Ganhou milhões a jogar na NBA e agora vive na rua: fãs pedem ajuda para Delonte West

A carregar o vídeo ...

Fonte da clínica contou à TMZ que o antigo jogador - que ganhou ao longo da carreira mais de 16 milhões de euros e acabou a viver na rua, agarrado às drogas e ao álcool - está num processo de eliminação de todas as substâncias tóxicas do seu organismo, encontra-se bem, mas o procedimento está a ser extremamente duro, tanto do ponto de vista físico como mental.Depois de se completar a desintoxicação, Delonte West será deslocado para outro centro, onde o tratamento será sobretudo ao nível da saúde mental.O antigo jogador de basebol, Daryl Strawberry, que também teve um problema com o uso deste tipo de produtos, já se ofereceu para ajudar West a manter-se afastado das drogas depois de o antigo jogador da NBA terminar o seu tratamento.