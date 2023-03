Família de Kobe Bryant indemnizada em 27 milhões por divulgação de fotografias dos corpos

A família de Kobe Bryant vai ser indemnizada em 28,5 milhões de dólares (cerca de 27 milhões de euros) no âmbito do processo contra os agentes e bombeiros que tiraram fotos aos corpos do antigo basquetebolista, da filha de 13 anos e das outras vítimas, na sequência do acidente de helicóptero ocorrido em janeiro de 2020. A verba foi fixada num acordo com o condado de Los Angeles."O dia de hoje marca o fim, com êxito, da valente batalha da senhora Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nesta conduta grotesca. Ela lutou pelo seu marido, pela sua filha e por todos da comunidade cuja família falecida foram tratados com uma falta de respeito similar", disse o advogado de Vanessa Bryant, Luis Li, em comunicado.A advogada do condado de Los Angeles, por sua vez, considerou a verba "justa e razoável". "Esperamos que a senhora Bryant e os seus filhos continuem a recuperar da sua perda."Kobe Bryant, a filha Gianna e outras sete pessoas morreram em janeiro de 2020 na sequência da queda do helicóptero em que seguiam. Alguns dos primeiros agentes e bombeiros que chegaram ao local fotografaram os corpos, tendo depois partilhado as imagens com companheiros de profissão.