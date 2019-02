Fechou o mercado na NBA: as principais transferências e uma negociação insólita

Encerrou às 20 horas (hora de Lisboa) o mercado de transferências na NBA e o principal negócio acabou por não avançar. Anthony Davis vai ficar em New Orleans pelo menos até ao verão e, assim sendo, a super dupla com LeBron James fica adiada... pelo menos para já.A ida de Marc Gasol para os Raptors é uma das principais novidades do último dia, destacando-se ainda a transferência de Harrison Barnes de Dallas para Sacramento... enquanto o extremo estava ainda a jogar - neste caso, quando se soube que iria ser negociado, foi para o banco assistir ao 4.º período do jogo entre Mavericks e Hornets. E Carmelo Anthony ainda pode acabar nos Lakers...Toronto Raptors recebem:Marc GasolMemphis Grizzlies recebem:Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles e uma escolha de 2.ª ronda do draft de 2024--------------------------------Bucks recebem:Nikola MiroticPelicans recebem:Jason Smith, Stanley Johnson, 2.ª escolha do draft'2019 de Denver, 2.ª escolhas do draft'2020 e 2021 de Washington e 2.ª escolha do draft'2020 de MilwaukeePistons recebem: Thon Maker--------------------------------Orlando Magic recebem:Markelle FultzPhiladelphia 76'ers recebem:Jonathon SimmonsEscolhas de 1.ª e 2.ª ronda do draft-------------------------------------Philadelphia 76ers recebem:James EnnisHouston Rockets recebem:Direitos em 2.ª rondas de drafts futuros---------------------------------Washington Wizards recebem:Wesley JohnsonNew Orleans Pelicans recebem:Markieff MorrisEscolha de 2.ª ronda do draft de 2023---------------------------------Sacramento Kings recebem:Harrison BarnesDallas Mavericks recebem:Zach RandolphJustin Jackson--------------------------------Houston Rockets recebem:Iman ShumpertNik StauskasWade BaldwinCleveland Cavaliers recebem:Brandon KnightMarquese ChrissEscolha de 1.ª ronda protegida do draft'2019Sacramento Kings recebem:Alec BurksEscolha de segunda ronda-------------------------------Chicago Bulls recebem:Otto Porter Jr.Washington Wizards recebem:Jabari ParkerBobby PortisEscolha de 2.ª ronda do draft'2023-------------------------------Phoenix Suns recebem:Tyler JohnsonWayne EllingtonMiami Heat recebem:Ryan Anderson-------------------------------Milwaukee Bucks recebem:Stanley JohnsonDetroit Pistons recebem:Thon Maker------------------------------Philadelphia 76ers recebem:Tobias HarrisBoban MarjanovicMike ScottLA Clippers recebem:Landry ShametWilson ChandlerMike MuscalaEscolha de 1.ª ronda do draft'2020Escolha de 1.ª ronda do draft'2021 (via Miami)Escolha de 2.ª ronda do draft'2021Escolha de 2.ª ronda do draft'2023-----------------------------Dallas Mavericks recebem:Kristaps PorzingisCourtney LeeTim Hardaway Jr.Trey BurkeNew York Knicks recebem:Dennis Smith Jr.DeAndre JordanWesley MatthewsDuas escolhas de 1.ª ronda de drafts futuros------------------------------Chicago Bulls recebem:Carmelo AnthonyDireitos sobre Jon DieblerDinheiroHouston Rockets recebem:Direitos sobre Tadija Dragicevic---------------------------------Minnesota Timberwolves recebem:Dario SaricRobert CovingtonJerryd BaylessEscolha de 2.ª rondaPhiladelphia 76ers recebem:Jimmy ButlerJustin Patton--------------------------------