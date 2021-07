Fez-se história para Portugal: Neemias Queta escolhido pelos Sacramento Kings no draft da NBA

Fez-se história no desporto nacional! O português Neemias Queta foi escolhido pelos Sacramento Kings no draft da NBA, na posição 39. É o primeiro basquetebolista nacional a ser escolhido por uma equipa da principal liga de basquetebol do mundo!





Trata-se de uma posição acima do que era apontado nas várias previsões nos mock draft s, dando ainda mais força à hipótese de Neemias vir, efetivamente, a entrar na liga.Apenas os jogadores escolhidos na primeira ronda do draft (30 primeiros) têm contrato e salário garantido. Ainda assim, Neemias parece nesta fase bem lançado, até pela excelente impressão que já tinha deixado junto dos Kings em workouts feitos no passado.