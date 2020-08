Fim do impasse na NBA: playoffs são retomados no sábado

Acabou o impasse na NBA. Depois do boicote histórico, a época vai mesmo ser concluída e os playoffs em Orlando serão retomados no sábado, conforme anunciado esta sexta-feira em comunicado assinado pela diretora executiva da associação de jogadores, Michele Roberts, e pelo comissário da NBA, Adam Silver.





Joint NBA and NBPA statement: pic.twitter.com/EFp6fG9oZs — NBA (@NBA) August 28, 2020

"Ontem tivemos uma conversa franca, apaixonada e produtiva entre jogadores da NBA, treinadores e donos das equipas sobre os próximos passos de forma a prosseguir os nossos esforços coletivos e ações de apoio à justiça social e igualdade racial. Entre outros, a reunião incluiu jogadores e representantes das 13 equipas que estão em Orlando e todas as partes concordaram em retomar os jogos do playoff da NBA no sábado", pode ler-se na nota divulgada.