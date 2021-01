Final feliz para Delonte West? Mark Cuban tirou-o das ruas e ex-NBA já tem emprego

Dos Estados Unidos chega-nos uma história que não está acabada, mas que começa a ganhar um final feliz.





Ganhou milhões a jogar na NBA e agora vive na rua: fãs pedem ajuda para Delonte West Ganhou milhões a jogar na NBA e agora vive na rua: fãs pedem ajuda para Delonte West

A carregar o vídeo ...

Depois de Delonte West ter sidoe a pedir dinheiro em semáforos, o antigo base dos Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, dono dos Mavericks.O empresário apanhou o antigo jogador numa bomba de gasolina e levou-o para uma clínica de reabilitação, pagando todos o tratamento. Foi ainda noticiado que o processo de desintoxicação estaria a ser duro, tanto do ponto de vista físico como mental, mas aos poucos a vida do antigo jogador parece voltar aos eixos.Delonte West começou a agora a trabalhar na clínina de reabilitação onde foi internado, na Flórida, dando assim mais um passo com vista à recuperação.O antigo base foi a 24ª escolha do draft de 2004 e jogou oito anos na NBA, amealhando um total de 14 milhões de euros.