Ganhou mais de 16 milhões na NBA e agora anda a pedir na rua

Do céu ao inferno, assim tem sido a vida de Delonte West. O antigo jogador da NBA, que passou pelos Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, pelos Seatle SuperSonics e pelos Dallas Mavericks, já tinha sido filmado a viver na rua, mas agora surge numa nova imagem, a pedir dinheiro num semáforo em Dallas.





O antigo companheiro de LeBron James, que ganhou 16,2 millhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) ao longo da carreira, vive na rua, tem problemas psicológicos e é toxicodependente. Quando surgiu o primeiro vídeo, em janeiro deste ano,para o ajudar, mas a verdade é que West continua a viver como indigente.Atualmente com 37 anos, Delonte West foi selecionado pelos Celtics no draft de 2004. O base fez um total de 432 jogos, registando médias de 9,7 pontos, 3,6 assistências e 2,9 ressaltos, antes de colocar um ponto final no seu percurso na NBA em 2012.West é bipolar e foi protagonista de vários escândalos quando ainda era jogador. Em 2009 foi preso na posse de várias armas de fogo.