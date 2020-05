Gary Payton disse que dificultou a vida a Michael Jordan e a reação de MJ já é histórica

Num dos mais recentes episódios de 'The Last Dance', Gary Payton, antigo base dos Seattle Supersonics - agora Oklahoma City Thunder -, destacou as dificuldades que colocou a Michael Jordan nas finais de 1996 da NBA. Mais concretamente a partir do jogo quatro, quando os Chicago Bulls já venciam por 3-0. O treinador George Karl alterou a defesa e colocou Payton a defender MJ. O esforço, porém, foi inglório e, apesar de as médias do melhor da história terem descido, os 'touros' fecharam a série em 4-2 rumo a mais um título de campeão.





Agora, a discussão sobre o impacto da defesa de Payton sobre Jordan voltou à baila com as declarações do antigo base. "Muita gente recuava perante o Mike. Eu não. Disse que o desgastaria. E fui atrás dele uma e outra vez, isso cansou-o", atirou.A gravação das declarações de Payton foi depois mostrada a Michael Jordan, que desatou a rir às gargalhadas, naquela que é já uma das imagens mais icónicas do documentário. "A Luva [alcunha por que era conhecido Payton]... Nunca tive problemas com ele. Nunca... Tinha outras coisas na cabeça", ripostou 'His Airness'.