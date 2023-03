Gasol viu o seu '16' dos Lakers retirado numa cerimónia com a 'presença' de Kobe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Pau Gasol passou a ter para a 'eternidade' a sua camisola '16' no teto do pavilhão dos Los Angeles Lakers, ao serviço dos quais ganhou dois títulos da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

"É um sentimento inacreditável, uma honra inacreditável", disse Pau Gasol, depois do seu '16' se juntar aos outros 11 números retirados, correspondentes a 10 jogadores, já que foram honrados os dois (8 e 24) do malogrado Kobe Bryant.

Numa cerimónia realizada na terça-feira na Cripto.com Arena, em Los Angeles, no intervalo da receção aos Memphis Grizzlies (112-103), Gasol não escondeu a emoção, nem conseguiu evitar as lágrimas, nomeadamente quando foi destapado o seu '16'.

"Obrigado por me fazerem sentir tão especial. Foi uma honra vestir esta camisola, ajudar esta organização e contribuir para o seu sucesso", afirmou o ex-basquetebolista espanhol, presentemente com 42 anos.

Gasol ficou, sobretudo, emocionado ao recordar o seu "irmão" Kobe Bryant, que esteve 'presente' num vídeo divulgado pela mulher Vanessa, em que o jogador falecido em 26 de janeiro de 2020, num acidente de helicóptero, 'anunciava' a retirada do '16'.

"Tenho de falar de uma pessoa que está aqui, mas que eu não vejo. O meu irmão Kobe, que me inspirou e incentivou a ser melhor jogador e melhor homem", afirmou, perante os gritos de "Kobe, Kobe, Kobe" por parte dos adeptos dos Lakers.

O ex-poste espanhol, de 2,16 metros, prosseguiu: "Sinto muito a sua falta, muitos de nós sentimos. Gostaria que estivesse aqui com a Gigi [Gianna Bryant, filha de Kobe, também falecida no acidente], mas acho que está orgulhoso. Amo-te, irmão".

Gasol recordou que "quando era miúdo, em Espanha, sonhava com ser basquetebolista e jogar na NBA, mas nem num milhão de anos podia pensar que um momento destes podia acontecer", o de "ter a honra" de se juntar "às grandes lendas" dos Lakers.

"Trabalhem todos os dias, acreditem sempre, tentem ser o melhor que conseguirem, é a 'Mamba mentality'", disse Gasol, que em 1999 se sagrou campeão mundial de juniores em Lisboa, em mais uma referência a Kobe.

O espanhol agradeceu também à família, presente na cerimónia, nomeadamente o irmão Marc Gasol, ainda no ativo, em Espanha, e a todos os seus companheiros de equipa e treinadores que apanhou em sete anos nos Lakers, de 2007/08 a 2013/14.

Entre os muitos jogos disputados, Pau Gasol lembrou um deles, que valeu o título de 2010, em 17 de junho: "Vencer aqui os [Boston] Celtics, no jogo 7 da final. Que noite, que jogo para recordar, nunca o vou esquecer".

Gasol tem agora a sua camisola '16' ao lado do '8' e do '24' de Kobe Bryant, num autêntico 'Hall of Fame' onde também está o 13 de Wilt Chamberlain, o 32 de Magic Johnson, o 33 de Kareem Abdul-Jabbar, o 34 de Shaquille O'Neal, o 42 de James Worthy ou o 44 de Jerry West.





