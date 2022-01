Gigante numa cadeira de rodas: Shawn Bradley pensou no suicídio após acidente que mudou a sua vida

Shawn Bradley viu a sua vida dar uma grande volta quando a 20 de janeiro do ano passado sofreu um acidente que o deixou paraplégico, numa cadeira de rodas. O antigo basquetebolista alemão de 2,29 metros, que jogou em Philadelphia, Dallas e New Jersey, circulava de bicicleta perto de sua casa, em Utah, quando foi atropelado por um carro.Quase um ano depois Bradley, de 49 anos, conta à revista 'Sports Illustrated' que chegou a pensar no suicídio. "Talvez fosse melhor se tudo tivesse terminado. Sim, esse tipo de pensamentos apareciam e eram reais. Nunca me imaginei a ter estes sentimentos, mas a verdade é que os tive."Antigo internacional alemão, que ganhou mais de 70 milhões de dólares na NBA (cerca de 61 milhões de euros), lembra que os dias mais duros no hospital foi quando recebeu alguns dos seus ex-compenheiros dos Mavericks. "Foi muito difícil deixar que eles me vissem daquela maneira. É um desafio recordar o que um dia fui e saber que nunca voltarei a ser o mesmo."Confinado a uma cadeira de rodas, que pesa mais de 220 quilos, o antigo jogador teve de se adaptar às novas necessidades. "Se quisermos ir ao cinema, temos de ligar antes para arranjem lugar para uma cadeira de rodas tão grande", explica a mulher, Carrie Bradley.