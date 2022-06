Golden State Warriors sagram-se campeões da NBA

Os Golden State Warriors são os novos campeões da NBA. A formação de San Francisco venceu (103-90) os Boston Celtics, no TD Garden, e confirmou novo título do basquetebol norte-americano selado ao jogo 6 do playoff, com 4-2 no agregado. Um título de grande significado na temporada de regresso de Klay Thompson, após dois anos e meio de ausência por lesão.Boston começou com um parcial favorável de 14-2 mas quem terminou na frente foi a equipa de Steve Kerr. Com um 'run' de 21-0, alcançaram algo num visto em 50 anos numa final da NBA.O segundo período manteve a toada e ao intervalo os forasteiros levavam a melhor com 15 pontos de vantagem: 54-39. Um mal menor para a formação de Udoka já que os Celtics chegaram a estar com 21 pontos de desvantagem (54-33).No quarto período, houve mais Warriors e Boston sem engenho, o jogo 'estava' decidido a cerca de dois minutos do fim. Estava entregue o sétimo título de campeão aos Warriors.Steph Curry transportou os Warriors para novo título com 34 pontos e terminou o encontro em lágrimas e abraçado pelos colegas. Pela primeira vez, recebeu o prémio de MVP da final.Esta foi a quarta vitória em oito anos para a equipa de San Francisco, com duas finais perdidas pelo meio.