É já na próxima terça-feira, dia 24 (madrugada de 25 em Portugal) que arranca a 78.ª edição da NBA, a melhor liga de basquetebol do Mundo. Os Denver Nuggets partem como campeões e novamente um dos principais candidatos ao título, mas há muitos e bons concorrentes, tanto na Conferência Oeste como Este. Numa temporada com algumas novidades, com claro destaque para o Torneio In Season, a expectativa é perceber se a franchise liderada por Nikola Jokic - o recente MVP das finais e ainda Jogador Mais Valioso da fase regular em 2021 e 2022 – conseguirá revalidar o título pese algumas saídas.



Jokic e Jamal Murray, os dois principais obreiros da conquista no passado verão, continuam mas os Nuggets perderam dois suplentes fundamentais, Bruce Brown e Jeff Green, que davam profundidade e soluções variadas à equipa. Ainda no Oeste, os Phoenix Suns, malgrado a saída de Chris Paul para os Warriors, reforçaram-se com Bradley Beal, que passa a integrar um trio temível composto ainda por Kevin Durant e Devin Booker, num cinco inicial que tem ainda Nurkic e Grayson Allen e é orientado por um treinador que sabe o que é ser campeão, Frank Vogel.



A formação do Arizona parece ser a maior ameaça a Denver, mas atenção também a Golden State (quem tem Steph Curry e Klay nunca pode ser descurado, além de CP3), LA Lakers (LeBron James vai para 21.ª época ainda como um dos melhores da liga, Anthony Davis sem lesões é decisivo nos dois lados do campo e reforços como Gabe Vincent e Wood dão qualidade à rotação) e LA Clippers (sem lesões, Paul George e Kawhi Leonard são um duo temível).



No Este, a expectativa é enorme para saber como vão ‘casar’ Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Ao fim de 12 épocas, o base deixou Portland para rumar ao campeão de 2021, que é talvez o principal candidato nesta conferência (a ver vamos se não há lesões como em anos anteriores). Mas para entrar Lillard, saiu Jrue Holiday, um dos esteios dos Bucks, que ainda por cima reforçou um adversário ‘direto’: os Boston Celtics. Os ‘verdes’ conseguiram ainda Porzingis, um gigante de 2,21 que atira bem de fora. Há muitos e variados condimentos no Garden para uma receita especial.



E em Filadélfia, onde mora o atual MVP da fase regular? Pois bem, Joel Embiid deverá manter o nível de excelência… resta saber ao lado de quem. É que James Harden, a outra figura da equipa, pediu para ser trocado. E até agora, nem mudança de ares nem minutos em campo… Lançados os dados, é hora da bola saltar. E neste guia imprescindível, tem tudo o que é preciso saber!