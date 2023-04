Heat confirmam surpresa e afastam Bucks nos playoffs da NBA

Os Miami Heat confirmaram esta quarta-feira a primeira grande surpresa dos playoffs da NBA, ao eliminarem os Milwaukee Bucks, primeiros da Conferência Este, na primeira ronda.

Depois de terem ultrapassado os Chicago Bulls no play-in, os Heat, como oitavos pré-designados, não partiam como candidatos frente aos campeões de 2021, mas acabaram por dominar a série e vencer por 4-1.

No quinto jogo, em Milwaukee, os Heat estiveram a perder por 16 pontos dentro do quarto e último parcial, mas conseguiram empatar com um lançamento de Jimmy Butler a 0,5 segundos do final, acabando por vencer no prolongamento por 128-126.

Buttler, que se tornou o primeiro jogador dos Heat com dois jogos consecutivos dos playoffs a atingir pelo menos 40 pontos, acabou o encontro com 42 pontos, oito ressaltos e quatro assistências.

Aos Bucks de pouco valeram os 38 pontos e 20 ressaltos do grego Giannis Antetokounmpo, que falhou 13 dos 23 lançamentos livres de que dispôs, ou os 33 de Khris Middleton.

Depois de se tornarem apenas os sextos oitavos pré-designados a afastar o primeiro nos playoffs, os Heat vão agora encontrar os New York Knicks, quintos na fase regular a Este, que afastaram os Cleveland Cavaliers, quartos, por 4-1.

Em Cleveland, os Knicks venceram o quinto encontro da primeira ronda, por 106-95, qualificando-se apenas pela segunda vez em 23 anos para as meias-finais da Conferência Este, algo que não conseguiam desde 2013.

Mesmo com Julius Randle a sair lesionado ao intervalo, os Knicks foram sempre dominadores, com Jalen Brunson (23 pontos) e RJ Barrett (21) a liderar a equipa.

Os campeões Golden State Warriors já estão a liderar a eliminatória com os Sacramento Kings (3-2), ao vencerem fora por 123-116, somando a 28.ª eliminatória seguida em playoffs a vencer pelo menos um jogo fora.

Depois de terem perdido as duas primeiras partidas da eliminatória, os Warriors já conseguiram a reviravolta, liderados por Stephen Curry (31 pontos e oito assistências), que se tornou o quinto melhor marcador da história nos playoffs, com 3.727 pontos, ultrapassando Magic Johnson.

Os Memphis Grizzlies mantiveram-se na luta pelo apuramento para a segunda ronda, ao vencerem em casa os Los Angeles Lakers, por 116-99, reduzindo para 3-2 a desvantagem.

Desmond Bane (33 pontos e 10 ressaltos) e Ja Morant (31 pontos e 10 ressaltos) tornaram-se os primeiros companheiros nos Grizzlies a conseguirem pelo menos 30 pontos e 10 ressaltos em jogos dos playoffs, enquanto LeBron James, nos Lakers, esteve desinspirado, com 15 pontos e 10 ressaltos.