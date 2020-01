«Helicóptero N72EX voa muito baixo, não o podemos guiar»: a última comunicação antes do fatal acidente de Kobe Bryant

Aos poucos são tornados públicos novos detalhes que podem ajudar a compreender o acidente de helicóptero, que no domingo vitimou Kobe Bryant e outras oito pessoas, entre as quais a filha de 13 anos do antigo basquetebolista Gianna.





Segundo a imprensa internacional, o áudio entre o helicóptero e o centro de controle mostra que o piloto estava a voar em condições visual especial, voando a 1.500 pés (450 metros). O helicóptero terá perdido contacto via rádio com o Socal, (Southern California Terminal Radar), tendo sido divulgada a última comunicação."Helicóptero N72EX, está a voar muito baixo, não o podemos guiar neste momento", terão avisado segundos antes do veículo desaparecer do radar."Ouvi o helicóptero, não estava a soar nada bem e voava muito baixo. Vi-o descontrolado e a cair, mas não se percebia porque estava muito nevoeiro", referiu uma das testemunhas