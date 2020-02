Helicóptero onde seguia Kobe Bryant não tinha problemas mecânicos

O helicóptero onde seguia Kobe e Gianna Bryant no dia em que morreram não apresentou qualquer evidência de problemas no motor. As pericias foram feitas pela autoridade de transportes e segurança norte-americana e avançadas esta sexta-feira pela Associated Press.





Sofrimento na Academia de Kobe Bryant Sofrimento na Academia de Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

O painel de instrumentos do aparelho ficou totalmente destruído depois da queda e muitos dos instrumentos de medição saíram do lugar com a força da colisão com o solo. No entanto, e como havia um ramo cortado no local, os peritos afirmam que os motores estavam a trabalhar bem como os rotores.O jogador de basquetebol morreu no dia 26 de janeiro enquanto viajava com a filha e mais sete passageiros num helicóptero. Gianna ia jogar num campeonato juvenil, pela equipa treinada pelo pai. O funeral foi marcado para 24 de fevereiro.