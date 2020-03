Homem preso por tentar violar túmulo de Kobe Bryant

Um homem foi preso terça-feira depois de ter tentado vandalizar o túmulo de Kobe Bryant e da filha da ex-estrela da NBA, Gianna, segundo informou a polícia da Califórnia, EUA.





As autoridades não revelaram a identidade do homem que se encontra a aguardar julgamento sob custódia policial. O infrator começou por arrancar as flores que cobriam a campa e, entes de ser travado, começou a cavar para tentar chegar aos corpos.Kobe e Gianna Bryant estão sepultados no Pacific View Memorial Park, na Califórnia, local agora de peregrinação para os fãs do falecido jogador, bem como os apaixonados pelos Lakers.